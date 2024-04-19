Состояние свечей зажигания играет ключевую роль в эффективности работы бензинового двигателя. Регулярная замена, рекомендуемая производителем, не только предотвращает поломки, но и продлевает срок службы двигателя.
Однако качество топлива, частые холодные запуски и длительная езда на высоких оборотах могут ускорить износ свечей. Несвоевременная замена или игнорирование признаков их износа может привести к снижению эффективности работы двигателя, проблемам с запуском, повышенному расходу топлива и повреждению других элементов системы ДВС.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.