Факты о свечах зажигания: как их состояние влияет на ваш автомобиль

Почему важна своевременная замена свечей зажигания: причины и последствия

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Состояние свечей зажигания играет ключевую роль в эффективности работы бензинового двигателя. Регулярная замена, рекомендуемая производителем, не только предотвращает поломки, но и продлевает срок службы двигателя.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако качество топлива, частые холодные запуски и длительная езда на высоких оборотах могут ускорить износ свечей. Несвоевременная замена или игнорирование признаков их износа может привести к снижению эффективности работы двигателя, проблемам с запуском, повышенному расходу топлива и повреждению других элементов системы ДВС.