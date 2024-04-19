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Менять моторное масло разных марок: допустимо или рискованно?

Специалисты автосервиса рассекретили, можно ли смешивать разные марки моторного масла

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Авто

Разные специалисты автосервиса делятся своими мнениями относительно возможности смешивания моторных масел разных марок.

Специалисты автосервиса рассекретили, можно ли смешивать разные марки моторного масла
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Некоторые утверждают, что при соблюдении одинаковых технических характеристик и вязкости масла, можно безопасно менять производителей.

Другие считают, что лучше придерживаться рекомендаций производителя автомобиля и использовать масло одной марки.

Важно также обращать внимание на процесс промывки масляной системы двигателя, который может быть рекомендован для поддержания оптимального технического состояния двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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