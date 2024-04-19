Менять моторное масло разных марок: допустимо или рискованно?

Разные специалисты автосервиса делятся своими мнениями относительно возможности смешивания моторных масел разных марок.
Некоторые утверждают, что при соблюдении одинаковых технических характеристик и вязкости масла, можно безопасно менять производителей.
Другие считают, что лучше придерживаться рекомендаций производителя автомобиля и использовать масло одной марки.
Важно также обращать внимание на процесс промывки масляной системы двигателя, который может быть рекомендован для поддержания оптимального технического состояния двигателя.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.