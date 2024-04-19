Менять моторное масло разных марок: допустимо или рискованно?

Специалисты автосервиса рассекретили, можно ли смешивать разные марки моторного масла

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Разные специалисты автосервиса делятся своими мнениями относительно возможности смешивания моторных масел разных марок.

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Некоторые утверждают, что при соблюдении одинаковых технических характеристик и вязкости масла, можно безопасно менять производителей.

Другие считают, что лучше придерживаться рекомендаций производителя автомобиля и использовать масло одной марки.

Важно также обращать внимание на процесс промывки масляной системы двигателя, который может быть рекомендован для поддержания оптимального технического состояния двигателя.