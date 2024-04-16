Запахи моторного масла, которые могут спасти ваш автомобиль

Опытные водители утверждают, что состояние некоторых узлов и механизмов двигателя внутреннего сгорания (ДВС) можно определить по запаху моторного масла.
Сигналы, которые нужно обратить внимание, включают запах бензина, едкого кислого запаха, запах гари и запах технических химикатов. Эти запахи могут указывать на различные проблемы, такие как некорректная работа силового агрегата, окисление масла, сгоревшее масло или присутствие в системе ДВС различных веществ.
Регулярная замена моторного масла и внимательное отслеживание запахов могут помочь предотвратить серьезные поломки и обеспечить долгую и надежную работу двигателя.
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