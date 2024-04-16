Запахи моторного масла, которые могут спасти ваш автомобиль

Как определить состояние двигателя по запаху моторного масла

0:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Опытные водители утверждают, что состояние некоторых узлов и механизмов двигателя внутреннего сгорания (ДВС) можно определить по запаху моторного масла.

Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Сигналы, которые нужно обратить внимание, включают запах бензина, едкого кислого запаха, запах гари и запах технических химикатов. Эти запахи могут указывать на различные проблемы, такие как некорректная работа силового агрегата, окисление масла, сгоревшее масло или присутствие в системе ДВС различных веществ.

Регулярная замена моторного масла и внимательное отслеживание запахов могут помочь предотвратить серьезные поломки и обеспечить долгую и надежную работу двигателя.