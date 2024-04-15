Всех поголовно будут останавливать: ГИБДД готовятся к усиленному рейду

Сотрудники ГИБДД проводят усиленный рейд в Москве с 16 по 19 апреля с целью выявления случаев незаконного владения транспортом, подделки документов и изменения маркировочных обозначений автомобилей.
Операция направлена на повышение безопасности на дорогах и борьбу с преступностью в сфере дорожного движения.
Ранее сообщалось, что психиатры требуют предъявить военный билет или "приписное" для медсправки в ГИБДД.
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.