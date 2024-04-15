Всех поголовно будут останавливать: ГИБДД готовятся к усиленному рейду

Сотрудники ГИБДД устроят усиленный рейд в Москве с 16 апреля

0:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Сотрудники ГИБДД проводят усиленный рейд в Москве с 16 по 19 апреля с целью выявления случаев незаконного владения транспортом, подделки документов и изменения маркировочных обозначений автомобилей.

Фото: Wikipedia by Nicolay Sidorov is licensed under public domain

Операция направлена на повышение безопасности на дорогах и борьбу с преступностью в сфере дорожного движения.

Ранее сообщалось, что психиатры требуют предъявить военный билет или "приписное" для медсправки в ГИБДД.