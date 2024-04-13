Психиатр требует военный билет для справки в ГИБДД. Это законно?

При получении медсправки для водительского удостоверения обязательно проводится обследование у врача-психиатра. Однако, некоторые психиатры требуют предъявить военный билет или "приписное".
Это незаконно, поскольку отсутствие таких документов не должно влиять на получение медсправки. Об этом сообщает телеграмм канал ГИБДД | Права и Законы.
Ранее обязанность предоставления военного билета была закреплена в устаревшем приказе Минздравмедпрома РФ от 1996 года, который уже отменен. Сегодня действует новый приказ Минздрава России, который не требует предъявления военного билета для получения медсправки.
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