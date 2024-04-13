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Психиатр требует военный билет для справки в ГИБДД. Это законно?

Психиатры требуют предъявить военный билет или "приписное" для медсправки в ГИБДД

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При получении медсправки для водительского удостоверения обязательно проводится обследование у врача-психиатра. Однако, некоторые психиатры требуют предъявить военный билет или "приписное".

Психиатры требуют предъявить военный билет или "приписное" для медсправки в ГИБДД
Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Это незаконно, поскольку отсутствие таких документов не должно влиять на получение медсправки. Об этом сообщает телеграмм канал ГИБДД | Права и Законы.

Ранее обязанность предоставления военного билета была закреплена в устаревшем приказе Минздравмедпрома РФ от 1996 года, который уже отменен. Сегодня действует новый приказ Минздрава России, который не требует предъявления военного билета для получения медсправки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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