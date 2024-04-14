Уникальные советы: как навсегда избавиться от неприятных звуков при торможении вашего авто

Сергей Пономарев, технический тренер из международной сети автосервисов Fit Service, дал рекомендации по устранению скрипа и свиста в тормозной системе автомобиля.
Он объяснил, что незначительный шум при торможении обычно не является признаком неисправности, но более ощутимые звуки могут указывать на неправильное обслуживание.
Эксперт выделил распространенные ошибки, которые могут привести к появлению неприятных звуков, такие как замена колодок без осмотра тормозных дисков, использование неправильно подобранных колодок и дисков, некорректная установка колодок и недостаточный зазор между колодкой и диском.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.