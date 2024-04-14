Уникальные советы: как навсегда избавиться от неприятных звуков при торможении вашего авто

Эксперт поделился советами по устранению скрипа и свиста в тормозной системе автомобиля

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Сергей Пономарев, технический тренер из международной сети автосервисов Fit Service, дал рекомендации по устранению скрипа и свиста в тормозной системе автомобиля.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

Он объяснил, что незначительный шум при торможении обычно не является признаком неисправности, но более ощутимые звуки могут указывать на неправильное обслуживание.

Эксперт выделил распространенные ошибки, которые могут привести к появлению неприятных звуков, такие как замена колодок без осмотра тормозных дисков, использование неправильно подобранных колодок и дисков, некорректная установка колодок и недостаточный зазор между колодкой и диском.