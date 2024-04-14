От коррозии до аварии: эксперт рассказал, как самому спасти машину от разрушения

Простые шаги по защите автомобиля от коррозии, которые можно выполнить самостоятельно

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Эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин поделился советами о том, как самостоятельно защитить автомобиль от коррозии.

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Он рекомендует использовать аэрозольные баллончики с антикоррозионным средством, чтобы подать его в наиболее уязвимые места, такие как пороги, лонжероны и двери. Работы с мастиками на днище требуют больше усилий и должны быть выполнены качественно, а затем регулярно обновляться.

Он также подчеркивает важность очищения дренажных отверстий для предотвращения скопления влаги, что может привести к развитию коррозии.