От коррозии до аварии: эксперт рассказал, как самому спасти машину от разрушения

Эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин поделился советами о том, как самостоятельно защитить автомобиль от коррозии.
Он рекомендует использовать аэрозольные баллончики с антикоррозионным средством, чтобы подать его в наиболее уязвимые места, такие как пороги, лонжероны и двери. Работы с мастиками на днище требуют больше усилий и должны быть выполнены качественно, а затем регулярно обновляться.
Он также подчеркивает важность очищения дренажных отверстий для предотвращения скопления влаги, что может привести к развитию коррозии.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.