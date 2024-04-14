Секретные хитрости: как провести дополнительную проверку авто, меняя шины

Автоэксперт Ревин поделился секретом экономии денег при замене шин

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

При смене шин, будь то своими силами или в сервисе, владелец автомобиля может воспользоваться тем, что колеса уже сняты, чтобы провести проверку состояния тормозов, трансмиссии и подвески. Этот дополнительный осмотр является важным, особенно после зимнего периода эксплуатации.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Алексей Ревин, специалист издания "За рулем", отмечает:

— В любом случае придется поднимать машину и снимать колеса. Так почему бы не воспользоваться этим для дополнительной проверки? Это занимает немного времени и доступно даже неопытным водителям.

Проведя осмотр автомобиля самостоятельно, вы сможете выявить проблемы, которые могли остаться незамеченными во время езды, и своевременно принять меры. С другой стороны, осмотр подвески в автосервисе может обойтись вам от 1000 до 2000 рублей.

После проверки тормозной системы стоит обратить внимание на состояние шлангов: они не должны иметь изломов или трещин. Поверхность шлангов и тормозного цилиндра должна быть сухой, без следов утечки тормозной жидкости.

Также следует проверить тормозной суппорт: его исправность подтвердится свободным движением при покачивании.

Далее стоит проверить пыльники направляющих суппорта, которые также не должны иметь разрывов или трещин. Наконец, убедитесь, что на штуцерах для прокачки тормозной системы установлены защитные колпачки.

По завершении осмотра установите колеса на место, а для точного затягивания болтов используйте динамометрический ключ.

И не забудьте проверить давление в шинах и подкачать их до необходимого уровня при необходимости.