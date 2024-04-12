Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие продукты быстро снижают сахар в крови
Диетолог Макиша: сбалансированное питание поможет избежать постоянного чувства голода
В Уфе полмесяца ищут пропавших подростков
РСА: 14-дневный срок доставки автозапчастей давно неактуален
Шукшина заявила, что новый Юрий Гагарин может появиться в России "вопреки системе"
Рецепт вкусной шоколадной помадки
Теракт в Крокусе: заказчик найден! Анализ трагедии и новые подробности
Три быстрых способа снять отечность с лица
Быстрый способ озеленения участка
Будьте на дороге безопасными: как зубная паста преображает ваши фары

Как отполировать потускневшие фары автомобиля: самый простой и дешевый способ

0:46
Авто

Если фары вашего автомобиля потускнели, это может создать опасные ситуации на дороге. Для восстановления их яркости и прозрачности часто используются специальные средства и инструменты.

Как отполировать потускневшие фары автомобиля: самый простой и дешевый способ
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company is licensed under CC BY 2.0

Однако вы можете вернуть функциональность фарам без значительных затрат и похода к профессионалам.

В вашей ванной комнате, вероятно, есть средство, которое поможет вам – это обычная белая зубная паста. Просто нанесите небольшое количество зубной пасты на поверхность фары. Через несколько минут протрите фару мягкой тканью или, если возможно, использовать чистую зубную щетку, которую уже не планируется использовать для чистки зубов.

После того, как вы тщательно протрете фару, она должна избавиться от матовости и тусклости, вернув прежний вид.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Последние материалы
Быстрый способ озеленения участка
В Москве начали штрафовать за парковку на направляющих островках
Греция хочет убедиться, что за использование активов России не придётся отвечать в суде
Нейробиологи разработали метод лечения болезни Альцгеймера
Норвежский журналист Сальтведт считает, что российским допинг-тестам нельзя доверять
Герман-младший заявил, что жюри в Каннах не смутит личность Лимонова, так как там не знают, кто это такой
Изящная внешность и высокий интеллект: три причины завести абиссинскую кошку
Диетолог Подымникова: приготовленный в ягодном соке шашлык способен снять отёки.
Вячеслав Копейкин из "Слова пацана" рассказал, что справился с затяжной депрессией
Байден и его отрыв от реальности: кто фактически руководит в США?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников