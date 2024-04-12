Будьте на дороге безопасными: как зубная паста преображает ваши фары

Как отполировать потускневшие фары автомобиля: самый простой и дешевый способ

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Если фары вашего автомобиля потускнели, это может создать опасные ситуации на дороге. Для восстановления их яркости и прозрачности часто используются специальные средства и инструменты.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company is licensed under CC BY 2.0

Однако вы можете вернуть функциональность фарам без значительных затрат и похода к профессионалам.

В вашей ванной комнате, вероятно, есть средство, которое поможет вам – это обычная белая зубная паста. Просто нанесите небольшое количество зубной пасты на поверхность фары. Через несколько минут протрите фару мягкой тканью или, если возможно, использовать чистую зубную щетку, которую уже не планируется использовать для чистки зубов.

После того, как вы тщательно протрете фару, она должна избавиться от матовости и тусклости, вернув прежний вид.