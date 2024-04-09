Лучше подумать 20 раз, чем сделать. Новый закон в Москве: паркуешься на траве — штраф 300 тыс. рублей

Штрафы за парковку на зеленых насаждениях Москвы могут достигать 300 тыс. рублей

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В Московской административной дорожной инспекции напомнили о высоких штрафах за парковку на зеленых насаждениях, включая траву и корни растений.

Фото: openverse by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0

Нарушение правил припарковки может привести к штрафу вплоть до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Это мера направлена на защиту экологии города и здоровья горожан, особенно тех, кто страдает от аллергических заболеваний.

В 2024 году инспекторы зафиксировали уже 7 тыс. случаев парковки на зеленых участках.