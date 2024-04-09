Лучше подумать 20 раз, чем сделать. Новый закон в Москве: паркуешься на траве — штраф 300 тыс. рублей

В Московской административной дорожной инспекции напомнили о высоких штрафах за парковку на зеленых насаждениях, включая траву и корни растений.
Нарушение правил припарковки может привести к штрафу вплоть до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Это мера направлена на защиту экологии города и здоровья горожан, особенно тех, кто страдает от аллергических заболеваний.
В 2024 году инспекторы зафиксировали уже 7 тыс. случаев парковки на зеленых участках.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.