Самый ожидаемый кроссовер 2024 года: новая Buick Envision с шокирующими деталями

Buick наконец представил детальную информацию об обновленной модели Envision на 2024 год. На первый взгляд изменения видны в передней части кроссовера, где использован дизайн, вдохновленный моделью Wildcat EV.
Кроме того, внутри появился огромный 30-дюймовый дисплей, заменивший центральную консоль и панель приборов.
Усилились также системы помощи водителю, но Super Cruise не включена в стандартное оснащение. Цены на обновленную Envision начинаются от $37,295, а автомобиль поступит в продажу летом этого года.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.