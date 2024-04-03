Самый ожидаемый кроссовер 2024 года: новая Buick Envision с шокирующими деталями

Buick представил обновленную модель Envision на 2024 год

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Buick наконец представил детальную информацию об обновленной модели Envision на 2024 год. На первый взгляд изменения видны в передней части кроссовера, где использован дизайн, вдохновленный моделью Wildcat EV.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Кроме того, внутри появился огромный 30-дюймовый дисплей, заменивший центральную консоль и панель приборов.

Усилились также системы помощи водителю, но Super Cruise не включена в стандартное оснащение. Цены на обновленную Envision начинаются от $37,295, а автомобиль поступит в продажу летом этого года.