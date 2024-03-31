Не попадайте в ловушку: раскрыты секреты экономии на летних шинах

Автоэксперт Погуляев объяснил, как сэкономить при покупке летних шин

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Владелец и глава автосервиса Fit Service Николай Погуляев поделился с "Российской газетой" своими советами по экономии при выборе летних шин.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Он подчеркнул, что шины являются критически важным элементом, на который не стоит экономить. Качество резины оказывает прямое влияние не только на безопасность водителей и пассажиров, но и на безопасность окружающих на дороге. Погуляев отметил, что шины играют ключевую роль в взаимодействии автомобиля с дорогой, поэтому рекомендует приобретать исключительно качественные шины, несмотря на желание сэкономить.

Однако, при ограниченном бюджете он предложил несколько безопасных способов сэкономить:

Изучение широкого ассортимента шинных брендов в России, включая китайские производители. Даже неизвестные бренды могут предложить достойное качество, поэтому важно ознакомиться с мнениями других владельцев автомобилей, экспертов и результатами тест-драйвов. Рассмотрение вариантов российской резины, которая может предложить качество сопоставимое с китайскими брендами. Погуляев отметил, что решение о выборе должно основываться на сравнении конкретных моделей с учетом их безопасности, экономичности и цены. Поиск информации о возможных кэшбэках, акциях на шиномонтаж, скидках и бонусах в официальных точках продаж. Он также посоветовал рассмотреть вариант приобретения шин по частям с учетом кэшбека. Оценка покупки б/у шин с учетом всех плюсов и минусов. Погуляев предупредил о возможных рисках и рекомендовал этот вариант только опытным владельцам, имеющим навыки шинного эксперта. Выбор шин с учетом их экономичности, а не только цены. Погуляев подчеркнул важность топливной эффективности и износостойкости шин при принятии решения.

Он также выразил решительное противодействие покупкам шин в интернете у неизвестных продавцов или малоизвестных брендов из-за отсутствия гарантий и полной информации о товаре. Погуляев подчеркнул, что качество шин имеет прямое влияние на сцепление с дорогой и безопасность на дороге, поэтому экономия в этом случае может быть опасной.