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Больше не ждите! Автомобильные запасы в России на исходе, скидки вырастут до 500 тысяч рублей

Автоэксперт Логинов: к маю склады автомобилей в РФ опустеют

1:24
Авто

В ближайшие месяцы складские запасы автомобилей в России сократятся значительно, сообщает aif.ru, ссылаясь на экспертов автомобильной индустрии. По данным издания, продавцы уже вынуждены были избавляться от запасов предыдущих лет, чтобы освободить место для автомобилей 2024 года выпуска.

Автоэксперт Логинов: к маю склады автомобилей в РФ опустеют
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Это привело к предложению скидок в размере 300-500 тысяч рублей.

Автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов отмечает, что несмотря на большой объем ввезенных машин в прошлом году, они быстро находят своих покупателей, и на складах остается всего лишь небольшой запас, который, вероятно, будет продан к маю. По его словам, около 90% автомобилей будут распроданы к этому времени.

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин также прогнозирует опустошение складов к маю и начало продаж автомобилей 2024 года по новым ценам.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко утверждает, что избытка на складах уже нет. Он подчеркивает, что складские запасы уменьшаются с каждым днем, и в ближайшие месяцы можно ожидать лишь ограниченное количество акций и скидок.

По его мнению, полного опустошения складов или полной распродажи запасов стоит ждать к маю текущего года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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