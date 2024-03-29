Больше не ждите! Автомобильные запасы в России на исходе, скидки вырастут до 500 тысяч рублей

Автоэксперт Логинов: к маю склады автомобилей в РФ опустеют

1:24 Your browser does not support the audio element. Авто

В ближайшие месяцы складские запасы автомобилей в России сократятся значительно, сообщает aif.ru, ссылаясь на экспертов автомобильной индустрии. По данным издания, продавцы уже вынуждены были избавляться от запасов предыдущих лет, чтобы освободить место для автомобилей 2024 года выпуска.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Это привело к предложению скидок в размере 300-500 тысяч рублей.

Автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов отмечает, что несмотря на большой объем ввезенных машин в прошлом году, они быстро находят своих покупателей, и на складах остается всего лишь небольшой запас, который, вероятно, будет продан к маю. По его словам, около 90% автомобилей будут распроданы к этому времени.

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин также прогнозирует опустошение складов к маю и начало продаж автомобилей 2024 года по новым ценам.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко утверждает, что избытка на складах уже нет. Он подчеркивает, что складские запасы уменьшаются с каждым днем, и в ближайшие месяцы можно ожидать лишь ограниченное количество акций и скидок.

По его мнению, полного опустошения складов или полной распродажи запасов стоит ждать к маю текущего года.