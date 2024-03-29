Выяснилось, почему резко изнашиваются шины у исправного автомобиля

Автоэксперт Родионов: недокачанные шины быстро изнашиваются и могут привести к ДТП

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Несоблюдение необходимого давления в шинах может вызвать преждевременный износ и увеличить риск аварии. Об этом сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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По его словам, не все специалисты автосервисов следят за рекомендованным производителями давлением в шинах для конкретной модели автомобиля. Однако соблюдение этих рекомендаций крайне важно. Недостаточное давление может ускорить износ резины и повысить риски аварийных ситуаций на дороге, включая ДТП.

С другой стороны, избыточное давление приведет к быстрому износу центральной части шины, что негативно скажется на управлении и торможении, угрожая безопасности и долговечности резины.

Родионов подчеркнул, что недокачанные шины опаснее перекачанных, так как могут привести к разбортовке на повороте. Он также отметил, что рекомендованные показатели давления можно легко найти в современных автомобилях.

Обычно такая информация представлена в виде наклейки в проеме двери или на лючке бензобака.