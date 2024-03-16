Взрывной рост мощности: Ford Mustang 2024 станет монстром на дороге благодаря новому наддувному комплекту

На прошлой выставке SEMA в ноябре прошлого года Ford обещал представить новый наддувной комплект для Mustang 2024, который увеличит мощность автомобиля до более 800 лошадиных сил. Тогда не было оглашено информации о цене и крутящем моменте, однако теперь у нас есть все подробности.
Ford Performance теперь предлагает двухвинтовой наддувной комплект на своем веб-сайте, который повысит мощность 5,0-литрового V-образного восьмого цилиндрового двигателя бренда до 810 лошадиных сил всего за $9,995.
Согласно описанию продукта, он не имеет одобрения для использования в Калифорнии и не может быть законно зарегистрирован или использован на транспортных средствах в этом штате. Предположительно, это связано с жесткими экологическими законами штата.
Наддувной комплект, разработанный в партнерстве с Whipple, увеличивает крутящий момент двигателя до 615 фунт-футов. Комплект включает в себя наддувной компрессор Gen 6 объемом 3,0 литра, дроссельную заслонку диаметром 92 мм, двухпроходный межкулер, топливные инжекторы GT500, улучшенные свечи зажигания и эксклюзивную калибровку Ford Performance. Для работы требуется топливо с октановым числом 91 и выше, и комплект поставляется с трехлетней гарантией на 36 000 миль. В целом, это довольно выгодное предложение.
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