Взрывной рост мощности: Ford Mustang 2024 станет монстром на дороге благодаря новому наддувному комплекту

Ford представил новый наддувной комплект для Mustang 2024, увеличивающий мощность до 810 лошадиных сил

1:32 Your browser does not support the audio element. Авто

На прошлой выставке SEMA в ноябре прошлого года Ford обещал представить новый наддувной комплект для Mustang 2024, который увеличит мощность автомобиля до более 800 лошадиных сил. Тогда не было оглашено информации о цене и крутящем моменте, однако теперь у нас есть все подробности.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Ford Performance теперь предлагает двухвинтовой наддувной комплект на своем веб-сайте, который повысит мощность 5,0-литрового V-образного восьмого цилиндрового двигателя бренда до 810 лошадиных сил всего за $9,995.

Согласно описанию продукта, он не имеет одобрения для использования в Калифорнии и не может быть законно зарегистрирован или использован на транспортных средствах в этом штате. Предположительно, это связано с жесткими экологическими законами штата.

Наддувной комплект, разработанный в партнерстве с Whipple, увеличивает крутящий момент двигателя до 615 фунт-футов. Комплект включает в себя наддувной компрессор Gen 6 объемом 3,0 литра, дроссельную заслонку диаметром 92 мм, двухпроходный межкулер, топливные инжекторы GT500, улучшенные свечи зажигания и эксклюзивную калибровку Ford Performance. Для работы требуется топливо с октановым числом 91 и выше, и комплект поставляется с трехлетней гарантией на 36 000 миль. В целом, это довольно выгодное предложение.