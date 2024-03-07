Volkswagen Polo для фермеров: почему новая модель стала сенсацией?

Новый Volkswagen Polo стал моделью для фермеров

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В следующем году Volkswagen Polo отметит свое 50-летие. С моментазапуска в 1975 году он был представлен в различных кузовных вариантах. В этом году бразильское подразделение компании решило вернуться к идее более прочной версии Polo с повышенным клиренсом.

Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

Новый Polo Robust предназначен специально для фермеров и имеет улучшенный клиренс, виниловые сиденья и другие характеристики, делающие его удобным для работы на ферме. Однако, модель оснащена лишь 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 84 лошадиные силы, что ограничивает его способность тягать тяжелые грузы.