Volkswagen Polo для фермеров: почему новая модель стала сенсацией?

В следующем году Volkswagen Polo отметит свое 50-летие. С моментазапуска в 1975 году он был представлен в различных кузовных вариантах. В этом году бразильское подразделение компании решило вернуться к идее более прочной версии Polo с повышенным клиренсом.
Новый Polo Robust предназначен специально для фермеров и имеет улучшенный клиренс, виниловые сиденья и другие характеристики, делающие его удобным для работы на ферме. Однако, модель оснащена лишь 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 84 лошадиные силы, что ограничивает его способность тягать тяжелые грузы.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.