В России появился коммерческий транспорт с завода JMC-Ford, который может конкурировать с "ГАЗелями"

В России стали продавать китайские фургоны Ford Transit по приемлемым ценам

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

На сайтах бесплатных объявлений появились автомобили Ford Transit разных годов выпуска и комплектаций, собранные на китайском конвейере.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Модели могут отличаться передним или задним приводом, доступны с грузовыми и пассажирскими салонами. Цены варьируются от 5,3 до 5,6 млн рублей. По данным Quto. ru при всех пошлинах китайский Ford Transit обойдется в 3,5 млн рублей. Впрочем, после отмены льгот при растаможке такая цена кажется сомнительной.

На сайтах также указаны агрегаты: 2,0 и 2,3-литровые турбодизели, а также 2,0-литровые бензиновые моторы. Коробка передач также зависит от конфигурации: 5- или 6-ступенчатая "механика", есть модели с 8-ступенчатой АКПП. Редизайн минивэнов и микроавтобусов JMC-Ford автопроизводители провели еще в прошлом году.

Если "Транзиты" из Китая будут доступны по цене до четырех миллионов рублей, они смогут конкурировать с Sollers Atlant, "Соболями" и "ГАЗелями" из Нижнего Новгорода. Сейчас же китайские авто, произведенные на фабрике JMC-Ford, не очень распространены на рынке, так как чаще встречаются турецкие.