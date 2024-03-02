Какие привычки губят вашу коробку: 7 опасностей для автомата

7 опасных привычек водителей с АКПП: что наносит вред автоматической коробке передач

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Эксперты "Российской газеты" выявила 7 привычек водителей, которые могут серьезно повредить автоматической коробке передач (АКПП).

Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперты отмечают, что переключение на нейтральную передачу при езде накатом, неправильная буксировка, парковка под уклоном и ошибочное переключение в режим паркинга (P) являются основными ошибками.

Другие опасности включают долгое буксирование в снегу или грязи, агрессивное вождение и дрифт. Все эти привычки могут привести к серьезному износу и необходимости ремонта АКПП.