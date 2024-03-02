Какие привычки губят вашу коробку: 7 опасностей для автомата

Эксперты "Российской газеты" выявила 7 привычек водителей, которые могут серьезно повредить автоматической коробке передач (АКПП).
Эксперты отмечают, что переключение на нейтральную передачу при езде накатом, неправильная буксировка, парковка под уклоном и ошибочное переключение в режим паркинга (P) являются основными ошибками.
Другие опасности включают долгое буксирование в снегу или грязи, агрессивное вождение и дрифт. Все эти привычки могут привести к серьезному износу и необходимости ремонта АКПП.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.