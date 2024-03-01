Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем вам бандажное обертывание и как его сделать дома
Эндокринолог Вараева рассказал, как отличить эмоциональный голод от обычного
Трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown появился в сети
Комментатор Орлов назвал Санкт-Петербург "футбольной столицей по определению"
Масштабная презентация в пресс-центре проекта "Формула успеха"
Приговор по новому делу Арашуковых в Москве будет вынесен 4 марта
Этот суп из батата и арахиса поможет контролировать уровень сахара в крови
Аналитик Михаил Хромов призвал желающих начать инвестировать сначала посоветоваться с профессионалами
Народный артист России Юрий Назаров рассказал, как ему недоплатили за съёмки в "Маленькой Вере"
Тайный трюк экономии топлива, о котором знают опытные автолюбители

На какой скорости расход топлива в машине минимален

0:58
Авто

Экономные водители всегда стремятся найти способы снижения расхода топлива. В результате они обнаруживают такие методы, как особый стиль вождения (избегание резких разгонов и торможений), выбор подходящего моторного масла и своевременная замена определённых деталей. Однако многие владельцы автомобилей не осведомлены о еще одном способе экономии топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Речь идет о простой хитрости. Чтобы потребление топлива было меньше, достаточно придерживаться определённой скорости. Опытные водители давно заметили, что расход топлива зависит от скорости движения автомобиля. Оказывается, что топливо расходуется меньше, если автомобиль движется со скоростью от 60 до 80 километров в час.

Однако как при более медленном, так и при более быстром движении расход бензина или дизеля увеличивается. То же самое можно сказать и о ситуациях, когда водителю приходится часто изменять скорость.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Последние материалы
Народный артист России Юрий Назаров рассказал, как ему недоплатили за съёмки в "Маленькой Вере"
Названы три неожиданные опции, которые упрощают управление автомобилем
Ученые выяснили, что фастфуд, чипсы и газировка вреднее табака
Секреты пышного цветения гладиолусов
Названы наиболее популярные азиатские направления для поездок в майские каникулы
Как витамин D защищает кожу от старения
ГД хочет обратиться к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров
Комментатор Губерниев поделился своими мыслями о Промесе
Что думали о патриотизме в России много лет назад
Врачи сказали, какие четыре вида сыра губительны для организма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников