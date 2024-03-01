Тайный трюк экономии топлива, о котором знают опытные автолюбители

На какой скорости расход топлива в машине минимален

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Экономные водители всегда стремятся найти способы снижения расхода топлива. В результате они обнаруживают такие методы, как особый стиль вождения (избегание резких разгонов и торможений), выбор подходящего моторного масла и своевременная замена определённых деталей. Однако многие владельцы автомобилей не осведомлены о еще одном способе экономии топлива.

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Речь идет о простой хитрости. Чтобы потребление топлива было меньше, достаточно придерживаться определённой скорости. Опытные водители давно заметили, что расход топлива зависит от скорости движения автомобиля. Оказывается, что топливо расходуется меньше, если автомобиль движется со скоростью от 60 до 80 километров в час.

Однако как при более медленном, так и при более быстром движении расход бензина или дизеля увеличивается. То же самое можно сказать и о ситуациях, когда водителю приходится часто изменять скорость.