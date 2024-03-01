Не совершайте эти ошибки при продаже своего авто. Пятая точно вас удивит

Эксперты портала "АвтоВзгляд" выделили пять наиболее распространенных ошибок, совершаемых при продаже автомобилей.
В число них входит излишняя предпродажная подготовка, отказ от полной технической диагностики за счет продавца, согласие на тест-драйв, необоснованное снижение цены под давлением и продажа автомобиля первому же потенциальному покупателю.
Эксперты рекомендуют избегать этих ошибок, чтобы успешно продать свой автомобиль без потерь.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.