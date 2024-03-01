Не совершайте эти ошибки при продаже своего авто. Пятая точно вас удивит

ТОП-5 ошибок при продаже автомобиля: что делать, чтобы избежать потерь

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Эксперты портала "АвтоВзгляд" выделили пять наиболее распространенных ошибок, совершаемых при продаже автомобилей.

Фото: openverse by State Farm is licensed under CC BY 2.0

В число них входит излишняя предпродажная подготовка, отказ от полной технической диагностики за счет продавца, согласие на тест-драйв, необоснованное снижение цены под давлением и продажа автомобиля первому же потенциальному покупателю.

Эксперты рекомендуют избегать этих ошибок, чтобы успешно продать свой автомобиль без потерь.