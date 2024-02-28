Французоманам стоит напрячься уже сейчас: АКП этих моделей автомобилей названы проблемными

Автоэксперт Зиновьев назвал четыре марки автомобилей с проблемным "автоматом"

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе подержанного автомобиля с автоматической трансмиссией рекомендуется избегать моделей французских марок, особенно тех, на которых установлена коробка передач DP0, известная своим недолговечным ресурсом, сообщает эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.

Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

"Если вы ищете бюджетный автомобиль с автоматической коробкой передач, стоит избегать моделей Renault с установленной коробкой DP0 (также известной как AL4 на некоторых моделях Peugeot и Citroen). Хотя в 2009 году была внесена некоторая модернизация (DP2), качество все равно оставляет желать лучшего, и ресурс этой коробки оценивается примерно в 250 тысяч километров", — отметил Зиновьев.

Он также добавил, что для простейшей четырехступенчатой трансмиссии такой ресурс недостаточен. Кроме того, Зиновьев посоветовал избегать покупки автомобилей с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией 6Т30/40 от General Motors, если это возможно. Хотя у этой трансмиссии довольно высокий ресурс, она страдает от частых поломок. Такие коробки устанавливались на Chevrolet Cruze, Aveo и Cobalt, а также на некоторые модели Opel.