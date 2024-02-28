Французоманам стоит напрячься уже сейчас: АКП этих моделей автомобилей названы проблемными

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Автоэксперт Зиновьев назвал четыре марки автомобилей с проблемным "автоматом"

1:13
Авто

При выборе подержанного автомобиля с автоматической трансмиссией рекомендуется избегать моделей французских марок, особенно тех, на которых установлена коробка передач DP0, известная своим недолговечным ресурсом, сообщает эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.

Автоэксперт Зиновьев назвал четыре марки автомобилей с проблемным "автоматом"
Фото: openverse by Jhcbs1019 is licensed under CC BY-SA 4.0

"Если вы ищете бюджетный автомобиль с автоматической коробкой передач, стоит избегать моделей Renault с установленной коробкой DP0 (также известной как AL4 на некоторых моделях Peugeot и Citroen). Хотя в 2009 году была внесена некоторая модернизация (DP2), качество все равно оставляет желать лучшего, и ресурс этой коробки оценивается примерно в 250 тысяч километров", — отметил Зиновьев.

Он также добавил, что для простейшей четырехступенчатой трансмиссии такой ресурс недостаточен. Кроме того, Зиновьев посоветовал избегать покупки автомобилей с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией 6Т30/40 от General Motors, если это возможно. Хотя у этой трансмиссии довольно высокий ресурс, она страдает от частых поломок. Такие коробки устанавливались на Chevrolet Cruze, Aveo и Cobalt, а также на некоторые модели Opel.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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