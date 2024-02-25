Как не ошибиться с выбором бензина для вашего авто в зимнее время

Какой бензин выбрать для автомобиля зимой: советы эксперта

0:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт советует автомобилистам придерживаться рекомендаций производителя по выбору октанового числа топлива, так как неправильный выбор может повредить двигатель.

Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Рекомендации о выборе бензина с большим или меньшим октановым числом не совсем корректны, поскольку производитель заранее настраивает мотор на определенный тип топлива. Также важно выбирать качественное топливо, предпочтительно на крупных сетевых заправках, где строго следят за его качеством.

Необходимо также регулярно поддерживать техническое состояние автомобиля, особенно двигателя, чтобы он успешно запускался даже в сильные морозы при использовании качественного топлива.