Как не ошибиться с выбором бензина для вашего авто в зимнее время

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Какой бензин выбрать для автомобиля зимой: советы эксперта

0:39
Авто

Эксперт советует автомобилистам придерживаться рекомендаций производителя по выбору октанового числа топлива, так как неправильный выбор может повредить двигатель.

Какой бензин выбрать для автомобиля зимой: советы эксперта
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Рекомендации о выборе бензина с большим или меньшим октановым числом не совсем корректны, поскольку производитель заранее настраивает мотор на определенный тип топлива. Также важно выбирать качественное топливо, предпочтительно на крупных сетевых заправках, где строго следят за его качеством.

Необходимо также регулярно поддерживать техническое состояние автомобиля, особенно двигателя, чтобы он успешно запускался даже в сильные морозы при использовании качественного топлива.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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