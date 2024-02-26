Хотите, чтобы ваша CVT трансмиссия не сломалась? Вот пять простых советов

Пять эффективных способов увеличить ресурс бесступенчатой трансмиссии в автомобилях

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Эксперты издания "Автовзгляд" предоставили пять советов по увеличению срока службы бесступенчатой автоматической трансмиссии (CVT).

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Они рекомендуют установку дополнительного радиатора охлаждения, регулярную прочистку штатного радиатора, избегание резких ускорений и буксировки тяжелых прицепов, а также отказ от установки металлической защиты двигателя, которая может ухудшить теплообмен.

Кроме того, водителям рекомендуется переводить селектор КПП в положение "Паркинг" при остановках более чем на две минуты, чтобы снять лишнюю нагрузку с вариатора. Эти простые меры помогут предотвратить перегрев и продлить срок службы CVT трансмиссии.