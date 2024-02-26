Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-тренер сборной РФ Черчесов назвал Артёма Дзюбу высококлассным игроком
Ксения Собчак ответила на нападки хейтеров: "Люблю свою страну, даже если это не взаимно"
Генерал Шедивы: Украина может потерять Купянск и Харьков после обрушения обороны
Как придать новый вкус кофе
Евросоюз будет бороться с фейками в соцсетях в преддверии выборов
Эффективный метод обработки семян
Что можно и что нельзя делать с волосами в холодное время года
Российская армия в районе Авдеевки уничтожила первый танк Abrams
Объявлены номинанты на спортивную премию Laureus World Sports Awards 2024
Хотите, чтобы ваша CVT трансмиссия не сломалась? Вот пять простых советов

Пять эффективных способов увеличить ресурс бесступенчатой трансмиссии в автомобилях

0:40
Авто

Эксперты издания "Автовзгляд" предоставили пять советов по увеличению срока службы бесступенчатой автоматической трансмиссии (CVT).

Пять эффективных способов увеличить ресурс бесступенчатой трансмиссии в автомобилях
Фото: openverse by wbaiv is licensed under CC BY-SA 2.0

Они рекомендуют установку дополнительного радиатора охлаждения, регулярную прочистку штатного радиатора, избегание резких ускорений и буксировки тяжелых прицепов, а также отказ от установки металлической защиты двигателя, которая может ухудшить теплообмен.

Кроме того, водителям рекомендуется переводить селектор КПП в положение "Паркинг" при остановках более чем на две минуты, чтобы снять лишнюю нагрузку с вариатора. Эти простые меры помогут предотвратить перегрев и продлить срок службы CVT трансмиссии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Зачем Зеленский тщательно скрывает данные о военных потерях? Дмитрий Плотников Прага скоро может быть неприятно удивлена местью России Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Рассказываем, как правильно хранить авокадо дома
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Последние материалы
Рецепт масла гхи с ореховым вкусом
Актёр Бурак Озчивит рассказал о своих впечатлениях от посещения России
Любовь Успенская припомнила Пугачёвой старые разногласия
Чемпион ОИ Светлов уверен, что Овечкин сумеет побить рекорд Гретцки
Риелтор Перескокова посоветовала подождать с продажей советских квартир
Mash: Похороны Алексея Навального* назначены на 29 февраля
Песков:Россию не приглашали на мирный саммит по Украине
Россиянина с прогрессирующим ожирением отправили на СВО
Эти овощи нельзя разогревать повторно
Выигравшие в лотерею миллиард рублей жители Тюмени уехали из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников