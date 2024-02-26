Хотите, чтобы ваша CVT трансмиссия не сломалась? Вот пять простых советов

Эксперты издания "Автовзгляд" предоставили пять советов по увеличению срока службы бесступенчатой автоматической трансмиссии (CVT).
Они рекомендуют установку дополнительного радиатора охлаждения, регулярную прочистку штатного радиатора, избегание резких ускорений и буксировки тяжелых прицепов, а также отказ от установки металлической защиты двигателя, которая может ухудшить теплообмен.
Кроме того, водителям рекомендуется переводить селектор КПП в положение "Паркинг" при остановках более чем на две минуты, чтобы снять лишнюю нагрузку с вариатора. Эти простые меры помогут предотвратить перегрев и продлить срок службы CVT трансмиссии.
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