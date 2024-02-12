Как сохранить кузов автомобиля от коррозии зимой: советы и рекомендации

Как защитить машину от реагентов и соли на дорогах: советы экспертов

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Зима представляет собой трудный период для водителей не только из-за холодов и обледенения. В это время года коммунальные службы активно применяют реагенты на дорогах, что может серьёзно повредить покрытие автомобиля из-за коррозионных процессов.

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Однако это можно предотвратить, утверждают специалисты. Они подчёркивают, что подготовка автомобиля к зиме должна начинаться ещё осенью. В октябре или ноябре желательно провести полировку машины, чтобы убрать трещины и сколы на покрытии, где могут начаться коррозионные процессы.

Если по какой-то причине водитель не смог отвезти машину на СТО, существуют другие способы защиты от реагентов и соли. Эксперты отмечают, что коррозия начинается изнутри, а не снаружи автомобиля. Поэтому перед тем, как садиться в машину, следует отряхнуть ноги, чтобы не допустить попадания большого количества снега в салон.

Также рекомендуется регулярно смывать вредные отложения. Однако важно помнить об одном важном нюансе зимой, связанном с мойкой: необходимо подождать, пока все капли воды на автомобиле испарятся.