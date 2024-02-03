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Остерегайтесь! как безопасно очистить мотор от грязи без повреждения двигателя

Эксперты рассказали, когда и как мыть двигатель авто

1:05
Авто

После нескольких зимних сезонов требуется проводить очистку моторного отсека от накопившейся грязи. Однако специалисты утверждают, что использование воды и высокого давления для этой процедуры может представлять опасность для двигателя.

Эксперты рассказали, когда и как мыть двигатель авто
Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Владельцам старых автомобилей предлагается покрыть аккумулятор пленкой и промыть двигатель. Однако в случае с современными автомобилями, насыщенными электроникой, контакт с водой может привести к неисправности устройств. Поэтому для чистки мотора эксперты рекомендуют использовать обычный пылесос, как сообщают интернет-источники.

Перед началом процедуры необходимо снять пластиковые крышки, закрывающие мотор, и защиту картера. Эксперты также советуют применять сухие щетки, однако важно быть осторожным, чтобы не повредить провода.

Грязь также можно попытаться удалить сухой тряпкой, хотя радиатор следует чистить отдельно, не используя данное средство. Эксперты считают, что мыть мотор перед продажей автомобиля необязательно, поскольку потенциальный покупатель может подозревать, что продавец что-то скрывает.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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