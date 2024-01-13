И за это такие деньги?: эти "премиальные" автомобили обязательно разочаруют

Владельцы автомобилей премиум-класса назвали самые ненадежные модели

2:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Был проведен опрос среди владельцев автомобилей, возраст которых составляет пять лет, и на основе их ответов был составлен антирейтинг наихудших машин. При оценке учитывались поломки, которые не должны были возникнуть на новых автомобилях, а также длительность и стоимость ремонта. В список попали даже автомобили премиальных марок, испытавшие поломки и получившие негодование владельцев, что недопустимо для роскошных моделей.

Фото: Openverse by topdeluxe is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Например, Jaguar I-Pace с 2018 года, электрическая версия кроссовера F-Pace, несмотря на свою компактность, обладает высокой производительностью: два электромотора обеспечивают суммарную мощность в 400 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Тем не менее, несмотря на эти положительные характеристики, I-Pace получил самую низкую оценку среди электромобилей, участвовавших в опросе: 30% автомобилей столкнулись с поломками, что крайне высокий процент для новых машин.

Большинство владельцев I-Pace столкнулись с проблемами, связанными с 12-вольтовым аккумулятором, спутниковой навигацией и электрикой, не связанной с двигателями. 45% неисправностей привели к невозможности использования автомобиля, в результате чего владельцы вынуждены были обращаться в автосервис с вызовом эвакуатора. Заметным фактом также является то, что 75% всех поломанных I-Pace требовали более недели для устранения неисправности.

Другим негативным примером стал Mercedes A-Class с 2018 года. В четвертом поколении A-Class произошли изменения не только внешне, но и в технической начинке. Однако эти изменения привели к ухудшению надежности автомобиля. Треть владельцев (31%) столкнулись с серьезными неисправностями в первые 5 лет эксплуатации, преимущественно связанными с электрическими частями двигателя, системой кондиционирования и элементами интерьера.

Большинство водителей вынуждены были ждать более недели, пока премиальный A-Class был починен в автосервисе. Кроме того, 3% владельцев столкнулись с ремонтными счетами в размере 1500 фунтов стерлингов.

Еще одним примером стал Range Rover Sport с 2013 года, который был признан самым ненадежным автомобилем 2021 года. Эксперты отмечают 39% случаев поломок в двигателе и системе спутниковой навигации в первые пять лет эксплуатации, при этом на ремонт уходило более недели в 40% случаев. 3% владельцев столкнулись с ремонтными счетами в диапазоне от £1001 до £1500.