В России отменили спецправа на вождение мотовездеходов, квадроциклов и снегоходов

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Россиянам, имеющим водительские удостоверения, дадут возможность управлять рядом транспортных средств: мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ появился на официальном сайте правовой информации.

Фото: mil.ru

В тексте закона указывается, что речь идет о транспорте взятом в аренду. Управлять данной техникой могут владельцы водительских удостоверений категорий А, В, В1, С и D.

Арендованные транспортные средства могут набирать скорость не более 50 километров в час. На более быстрые нужно получать права, согласно правилам.

Ранее сообщалось о том, что Правительство Российской Федерации готовится внести новые нормы по размещению систем фотовидеофиксации нарушений ПДД на автодорогах. На данный момент Министерство транспорта разрабатывает критерии для размещения камер, которые будут представлены в мае следующего года и вступят в силу осенью 2024 года.