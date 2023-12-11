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Правительство РФ заявило, что в 2024 году водителей будут меньше штрафовать

2:05
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Правительство Российской Федерации готовится внести новые нормы по размещению систем фотовидеофиксации нарушений ПДД на автодорогах. На данный момент Министерство транспорта разрабатывает критерии для размещения камер, которые будут представлены в мае следующего года и вступят в силу осенью 2024 года. Однако основное изменение уже анонсировано: предполагается запретить устанавливать камеры чаще, чем одна на каждый километр в городе и одна на каждые пять километров за пределами крупных населенных пунктов. Портал njcar. ru пояснил, как эти новшества могут снизить количество выписываемых штрафов.

Правительство РФ заявило, что в 2024 году водителей будут меньше штрафовать
Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Новые стандарты определят порядок установки камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и введут строгие требования к информированию водителей о местонахождении камер, а также к обязательной установке соответствующих дорожных знаков. Известно, что камеры, регистрирующие одни и те же нарушения, не будут размещаться ближе, чем на один километр друг от друга в городах и на пяти километрах за городом, за исключением участков с повышенной аварийностью.

Кроме того, комплексы должны быть размещены так, чтобы не перекрывать дорожные знаки и светофоры. На расстоянии 150-300 метров за городом будет установлен постоянный знак с информацией о режимах движения на участке. В документе также отмечается, что региональные власти должны уведомить ГИБДД о намеченной установке новой камеры не менее чем за 20 дней до ее ввода в эксплуатацию, сообщает njcar. ru.

По мнению разработчиков новшеств, установка информационных щитов способствует более эффективной профилактике нарушений. Если предложенные правила Минтранса будут приняты в текущей форме, количество установленных на дорогах страны камер существенно уменьшится, что, в свою очередь, приведет к сокращению числа выписываемых штрафов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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