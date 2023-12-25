Новые правила продления прав: больше всего не повезло водителям, у которых заканчиваются в 2024 году

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Согласно информации представителей ГИБДД, автоматическое продление водительских удостоверений, введённое ранее, не будет применяться в 2024–2025 годах. Водителям, чьи права истекают в этот период, придется лично посещать отдел ГИБДД и оформлять справку № 003-В/у для продления на 10 лет.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Однако, возможно, в 2024 году будет принята поправка, увеличившая срок действия водительских прав до 20 лет, которая начнет действовать с 2025 года.

В 2024 году планируется принять поправку и увеличить срок действия прав с 10 до 20 лет.

В случае принятия такого решения, водители, продлившие права в 2024 году, смогут пользоваться ими до 2034 года, а в 2025 году — до 2045 года.