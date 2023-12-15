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В ГИБДД рассказали, что грозит водителям, забывшим дома права и СТС: эвакуация авто

2:32
Авто

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда случайно забывают водительское удостоверение дома, оставив документы в другой одежде или сумке. Представитель ГИБДД рассказал в интервью порталу njcar. ru, что делать таким водителям.

В ГИБДД рассказали, что грозит водителям, забывшим дома права и СТС: эвакуация авто
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Согласно закону, водитель обязан всегда иметь при себе СТС, полис ОСАГО и водительское удостоверение. В случае отсутствия хотя бы одного из перечисленных документов ему грозит штраф в размере 500 рублей. Если нет всех трёх документов, денежное наказание может составить 1500 рублей. Стоит однако отметить, что отсутствие страховки позволяет водителю продолжить движение, в то время как без водительских прав и СТС его ждут серьёзные проблемы.

Полицейские имеют право отстранить водителя от управления машиной и отправить транспортное средство на специальную стоянку при наличии серьёзных оснований (нахождение автомобилиста в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Кроме того, согласно правилам, полицейские могут эвакуировать автомобиль, если невозможно проверить водителя в базе данных для подтверждения наличия действующего водительского удостоверения, или если транспортное средство фигурирует в списке угнанных. В некоторых случаях при отсутствии связи с системой ГИБДД на дороге сотрудники ДПС могут столкнуться с трудностями оперативного подключения.

Если водитель забыл документы на автомобиль, который не зарегистрирован на его имя, и у него отсутствуют убедительные доказательства права управления им, это вызовет подозрения среди правоохранителей.

В соответствии с частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сотрудники ГИБДД имеют право эвакуировать автомобиль с целью пресечения нарушений правил эксплуатации, описанных в статье 12.3 КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов".

Однако если вы следуете закону и у вас нет задолженностей по штрафам или предыдущих нарушений, за которые могли бы лишить права управления транспортным средством, то в таком случае полиция способна проявить понимание и снисходительность.

Тем не менее, очень удобно иметь фотографии всех документов, включая водительское удостоверение, на своём смартфоне. 

КАК накажут водителя, если он забыл дома документы на АВТОМОБИЛЬ в 2023 году
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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