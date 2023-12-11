В 2023 году российские покупатели отдавали предпочтение китайских автомобилям в трёх основных цветах: чёрном, белом и сером. Такими данными поделился директор по маркетингу дилерского холдинга "Авилон" Андрей Каменский.
Эксперт обратил внимание, что российским покупателям китайских авто больше всего нравятся модели в классических оттенках. Причём это касается разных брендов, уточняет Газета.Ru.
Например, покупатели брендов Chery, Geely, Omoda и Changan стабильно отдавали предпочтение моделям в белом, сером и чёрном исполнении. У предпочитающих бренд FAW к чёрному и белому добавился ещё серебристый оттенок.
Зато покупатели брендов Tank и Voyah не боятся выбирать машины в менее традиционных цветах.
"По бренду Tank наиболее востребованные окрасы в этом году — черный и оранжевый. По марке Voyah модель Dream чаще приобретают в черном и пурпурном исполнении, а Voyah Free — в зеленом, голубом и сером окрасе", — добавил Каменский.
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