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Чёрный, серый и белый — самые популярные цвета китайских автомобилей среди россиян

1:11
Авто

В 2023 году российские покупатели отдавали предпочтение китайских автомобилям в трёх основных цветах: чёрном, белом и сером. Такими данными поделился директор по маркетингу дилерского холдинга "Авилон" Андрей Каменский.

Чёрный, серый и белый — самые популярные цвета китайских автомобилей среди россиян
Фото: Wikipedia by Rutger van der Maar from Leiden is licensed under CC BY 2.0

Эксперт обратил внимание, что российским покупателям китайских авто больше всего нравятся модели в классических оттенках. Причём это касается разных брендов, уточняет Газета.Ru.

Например, покупатели брендов Chery, Geely, Omoda и Changan стабильно отдавали предпочтение моделям в белом, сером и чёрном исполнении. У предпочитающих бренд FAW к чёрному и белому добавился ещё серебристый оттенок.

Зато покупатели брендов Tank и Voyah не боятся выбирать машины в менее традиционных цветах.

"По бренду Tank наиболее востребованные окрасы в этом году — черный и оранжевый. По марке Voyah модель Dream чаще приобретают в черном и пурпурном исполнении, а Voyah Free — в зеленом, голубом и сером окрасе", — добавил Каменский.

Рейтинг китайских авто-топ продаж.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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