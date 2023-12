Your browser does not support the audio element.

В 2023 году российские покупатели отдавали предпочтение китайских автомобилям в трёх основных цветах: чёрном, белом и сером. Такими данными поделился директор по маркетингу дилерского холдинга "Авилон" Андрей Каменский.

Фото: Wikipedia by Rutger van der Maar from Leiden is licensed under CC BY 2.0