За автомобилями Tank 300 и Geely Coolray россияне выстраиваются в очереди

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Некоторые автомобили китайских марок Geely, GAC, Li, Changan и Tank стали дефицитными в России, и количество желающих приобрести эти машины больше, чем число последних на российском рынке. На это обратил внимание директор по маркетингу дилерского холдинга "Авилон" Андрей Каменский.

Фото: openverse

Самой популярной моделью среди автомобилей марки Geely у россиян является кроссовер Coolray, а пределом мечтаний многих граждан РФ среди моделей GAC стал большой трёхрядный паркетник GS8, отметил эксперт.

"По бренду Changan среди особенно популярных моделей в этом классе можно назвать CS55 Plus, CS35 Plus и UNI-T. В линейке марки Tank повышенным спросом сегодня пользуется Tank 300. В сегменте электромобилей в этом ключе стоит отметить гибридные Li L7 и Li L9", — рассказал Каменский.

Самой ценной характеристикой последних покупатели называют повышенный запас хода.

Самым доступным по цене из вышеуказанных автомобилей оказался кроссовер Changan CS35 Plus, который обойдётся покупателю в сумму от 2 млн рублей, уточняет Газета. Ru.