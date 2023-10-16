Некоторые автомобили китайских марок Geely, GAC, Li, Changan и Tank стали дефицитными в России, и количество желающих приобрести эти машины больше, чем число последних на российском рынке. На это обратил внимание директор по маркетингу дилерского холдинга "Авилон" Андрей Каменский.
Самой популярной моделью среди автомобилей марки Geely у россиян является кроссовер Coolray, а пределом мечтаний многих граждан РФ среди моделей GAC стал большой трёхрядный паркетник GS8, отметил эксперт.
"По бренду Changan среди особенно популярных моделей в этом классе можно назвать CS55 Plus, CS35 Plus и UNI-T. В линейке марки Tank повышенным спросом сегодня пользуется Tank 300. В сегменте электромобилей в этом ключе стоит отметить гибридные Li L7 и Li L9", — рассказал Каменский.
Самой ценной характеристикой последних покупатели называют повышенный запас хода.
Самым доступным по цене из вышеуказанных автомобилей оказался кроссовер Changan CS35 Plus, который обойдётся покупателю в сумму от 2 млн рублей, уточняет Газета. Ru.
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