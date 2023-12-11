Полисы ОСАГО и КАСКО в РФ не гарантируют полной защиты

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Автозапчасти, расходные материалы и тарифы автосервисов столь сильно подорожали, что стало новой реальностью автомобильной жизни в стране. Если водитель попадает в дорожно-транспортное происшествие, ему придётся столкнуться с большими расходами. Эксперты портала njcar.ru объяснили, почему даже страхование ОСАГО и КАСКО не могут гарантировать полной защиты.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Эти механизмы возмещения ущерба обеспечивают хотя бы какие-то выплаты. Однако владельцам автомобилей приходится смириться с тем, что при ремонте используются неоригинальные или подержанные запчасти с разборок.

То же самое касается и судебных разбирательств — в большинстве случаев автомобилисты не имеют достаточно средств для полноценного ремонта и вынуждены подавать гражданские иски против "виновников" ДТП.

В итоге, во-первых, данные факторы уничтожают смысл добровольного страхования автогражданской ответственности. Во-вторых, в текущей ситуации на рынке ответчики просто не в состоянии погасить свои обязательства перед истцами. Единственным выходом является кардинальное изменение политики Центрального банка России в сфере автострахования.