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На Саратовском заводе запустили производство запасных частей для Renault, Nissan и Mitsubishi

Авто

После введения санкций в 2023 году производитель "Резинотехника" запустил выпуск 15 изделий для заводов конвейерного типа, среди которых КАМАЗ, Урал, ЯЗДА, "Автодизель" (ЯМЗ). Об этом сообщает портал "Зарулём"

На Саратовском заводе запустили производство запасных частей для Renault, Nissan и Mitsubishi
Фото: www.carscoops. com/2023/06/2024-nissan-sentra-the-same-car-just-a-little-bit-fresher/

Отмечается, что речь идёт о таких деталях, как сальники двигателей внутреннего сгорания, узлы трансмиссии, редукторы, раздаточные коробки, ступичные узлы и аппаратура для топлива. В настоящее время некоторые из этих изделий уже находятся в серийном производстве, кроме того, возобновлен выпуск четырех компонентов для АВТОВАЗа. Он придёт на замену импортным.

Минэнерго Саратовской области сообщило, что в 2023 году освоено производство двигателей и других деталей для Renault, Nissan и Mitsubishi.

В настоящее время "Резинотехника" готовит к выпуску более 280 видов изделий, а также комплектацию для заводов из Ярославля, Тутаева и Заволжья.

Ранее автоэксперты назвали причины падения цен на китайские машины.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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