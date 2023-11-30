На Саратовском заводе запустили производство запасных частей для Renault, Nissan и Mitsubishi

После введения санкций в 2023 году производитель "Резинотехника" запустил выпуск 15 изделий для заводов конвейерного типа, среди которых КАМАЗ, Урал, ЯЗДА, "Автодизель" (ЯМЗ). Об этом сообщает портал "Зарулём"

Фото: www.carscoops. com/2023/06/2024-nissan-sentra-the-same-car-just-a-little-bit-fresher/

Отмечается, что речь идёт о таких деталях, как сальники двигателей внутреннего сгорания, узлы трансмиссии, редукторы, раздаточные коробки, ступичные узлы и аппаратура для топлива. В настоящее время некоторые из этих изделий уже находятся в серийном производстве, кроме того, возобновлен выпуск четырех компонентов для АВТОВАЗа. Он придёт на замену импортным.

Минэнерго Саратовской области сообщило, что в 2023 году освоено производство двигателей и других деталей для Renault, Nissan и Mitsubishi.

В настоящее время "Резинотехника" готовит к выпуску более 280 видов изделий, а также комплектацию для заводов из Ярославля, Тутаева и Заволжья.

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