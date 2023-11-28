Sinomach начнет продажи в РФ внедорожника Paladin в январе 2024 года

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Китайская Sinomach Automobile объявила о том, что на российский авторынок выходит внедорожник Paladin, выпущенный на платформе Nissan Terra. Информацию об этом приводит журналист ТАСС с презентации автомобиля. Продажи внедорожника могут начаться в январе 2024 года. Ожидается, что стоимость базовой комплектации может составить от 3,8 млн рублей.

Фото: indianautosblog.com

Стартовая дата продаж — 15 января 2024 года. Сразу четыре комплектации будут представлены на российском авторынке, сообщает ТАСС.

Ранее Sinomach опубликовал информацию о том, что руководство компании подписало соглашение о распространении автомобиля с Zhengzhou Nissan сроком на пять лет.

Как сообщили в компании, в следующем году в РФ может стартовать продажа еще двух новых моделей автомобилей, выпускаемых на платформе Nissan.

Paladin можно будет купить в дилерских центрах под маркой Oting. 15 салонов будут открыты в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Hyundai и Kia возобновят производство автомобилей в Петербурге под маркой GAC.