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Автоэксперт Попов назвал главные недостатки популярных в России китайских машин

1:12
Авто

Не все автомобили, выпускаемые в Китае, полностью адаптированы к условиям эксплуатации в российском климате, отметил глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Автоэксперт Попов назвал главные недостатки популярных в России китайских машин
Фото: openverse.org by rvandermaar is licensed under CC BY 2.0.

Особенно он обратил внимание на тонкий кузов и комплектующие, которые не предназначены для высоких поперечных нагрузок и скручивания. Не все модели китайского производства полностью приспособлены к эксплуатации в российских климатических условиях, и хотя китайские производители работают над этим, исправление этой проблемы займет некоторое время.

Вместе с тем эксперт выделил положительные стороны китайских автомобилей: отсутствие проблем с запчастями, широкая дилерская сеть, доступные цены при удовлетворительном уровне качества и разнообразие моделей.

Поскольку эти автомобили поставляются в Россию официально, стоимость страховки для них более выгодная, а сервис и ремонт проводятся в соответствии со стандартами автоконцернов.

Однако это в первую очередь относится к тем брендам, которые давно присутствуют на российском рынке, таким как Haval, Chery и Geely.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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