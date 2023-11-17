Автоэксперт Попов назвал главные недостатки популярных в России китайских машин

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Не все автомобили, выпускаемые в Китае, полностью адаптированы к условиям эксплуатации в российском климате, отметил глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Особенно он обратил внимание на тонкий кузов и комплектующие, которые не предназначены для высоких поперечных нагрузок и скручивания. Не все модели китайского производства полностью приспособлены к эксплуатации в российских климатических условиях, и хотя китайские производители работают над этим, исправление этой проблемы займет некоторое время.

Вместе с тем эксперт выделил положительные стороны китайских автомобилей: отсутствие проблем с запчастями, широкая дилерская сеть, доступные цены при удовлетворительном уровне качества и разнообразие моделей.

Поскольку эти автомобили поставляются в Россию официально, стоимость страховки для них более выгодная, а сервис и ремонт проводятся в соответствии со стандартами автоконцернов.

Однако это в первую очередь относится к тем брендам, которые давно присутствуют на российском рынке, таким как Haval, Chery и Geely.