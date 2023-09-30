HotCars назвал 18 самых надежных премиальных внедорожников и кроссов

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Американский кроссовер Lincoln Nautilus 2023 года стал победителем в рейтинге, проведенном порталом HotCars, и получил звание самого надежного премиального автомобиля среди кроссоверов и внедорожников. Эксперты J. D. Power выставили ему высокую оценку — 88 баллов из 100 возможных.

Фото: Wikipedia

В тройку лидеров также вошел японский семиместный внедорожник Lexus GX 2023 года, который получил оценку надежности в 86 баллов из 100 возможных. Этот рамный внедорожник оснащен мощным 4,6-литровым двигателем V8 мощностью 301 лошадиная сила.

BMW X3 2023 модельного года тоже признан одним из самых надежных автомобилей в этой категории. Его оценка надежности в рейтинге J. D. Power составила 85 баллов из 100.

Также в десятку надежных автомобилей включены Lexus RX, гибридный Genesis GV70, BMW X6, BMW X4, Cadillac Escalade, Acura RDX, Mercedes-Benz GLE, выпущенные в 2023 году.

Среди других надежных автомобилей упомянуты Cadillac XT4, Mercedes-Benz GLA, Land Rover Range Rover, Acura MDX, Lexus NX 2023, а также две модели Volvo — XC60 и XC90, и Audi Q7.

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