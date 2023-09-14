Россиянам посоветовали не обслуживаться у дилеров ушедших автокомпаний

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Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр указывает, что в настоящих условиях официальные дилеры, представляющие марки, ушедшие с российского рынка, не предоставляют никаких значительных преимуществ перед специализированными СТО, не имеющими дилерского статуса.

Фото: Wikipedia

По его мнению, владельцам автомобилей не имеет смысла переплачивать за услуги дилера.

Он рекомендует автомобилистам выбирать станции с хорошими репутациями, предлагающие качественное масло и оригинальные запчасти, и не рассчитывать на мифическую гарантию.

В случае не гарантийного ремонта, Хайцеэр советует обращаться в СТО, где есть необходимое диагностическое оборудование, специализированный инструмент и опыт работы с конкретной маркой автомобиля. Важно избегать случайных "гаражных" сервисов с низкими ценами и неопытным персоналом.

ТО нового авто можно делать не у дилера