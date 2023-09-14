Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр указывает, что в настоящих условиях официальные дилеры, представляющие марки, ушедшие с российского рынка, не предоставляют никаких значительных преимуществ перед специализированными СТО, не имеющими дилерского статуса.
По его мнению, владельцам автомобилей не имеет смысла переплачивать за услуги дилера.
Он рекомендует автомобилистам выбирать станции с хорошими репутациями, предлагающие качественное масло и оригинальные запчасти, и не рассчитывать на мифическую гарантию.
В случае не гарантийного ремонта, Хайцеэр советует обращаться в СТО, где есть необходимое диагностическое оборудование, специализированный инструмент и опыт работы с конкретной маркой автомобиля. Важно избегать случайных "гаражных" сервисов с низкими ценами и неопытным персоналом.
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