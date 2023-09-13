Автомобильные запчасти в России подорожают до конца текущего года на 15%. Такой прогноз сделала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
Подорожание запчастей обусловлено валютной переоценкой, пишет Газета.Ru.
"Цены на запчасти в России вырастут. Основная причина подорожания деталей — валютная переоценка. Ослабление рубля к основным валютам повлияло и на стоимость сложной логистики", — сказала Овчинникова.
Эксперт добавила, что для рынка запчастей характерен такой момент, как временная задержка ценообразования, поэтому даже те позиции, цены на которые пока были стабильными, всё равно подорожают.
Овчинникова считает, что стоимость запчастей должна вырасти примерно на 10-15%, при условии, что текущий курс рубля сохранится.
Заметнее всего рост цен на те запчасти, которые доставляют под заказ: двигатели, рулевые рейки, элементы кузова, оптика, трансмиссия. Также дороже всего обойдутся потребителям запчасти на американские и европейские авто, добавила эксперт.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".