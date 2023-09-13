В России спрогнозировали рост цен на запчасти до конца года

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Автомобильные запчасти в России подорожают до конца текущего года на 15%. Такой прогноз сделала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Фото: Openverse

Подорожание запчастей обусловлено валютной переоценкой, пишет Газета.Ru.

"Цены на запчасти в России вырастут. Основная причина подорожания деталей — валютная переоценка. Ослабление рубля к основным валютам повлияло и на стоимость сложной логистики", — сказала Овчинникова.

Эксперт добавила, что для рынка запчастей характерен такой момент, как временная задержка ценообразования, поэтому даже те позиции, цены на которые пока были стабильными, всё равно подорожают.

Овчинникова считает, что стоимость запчастей должна вырасти примерно на 10-15%, при условии, что текущий курс рубля сохранится.

Заметнее всего рост цен на те запчасти, которые доставляют под заказ: двигатели, рулевые рейки, элементы кузова, оптика, трансмиссия. Также дороже всего обойдутся потребителям запчасти на американские и европейские авто, добавила эксперт.