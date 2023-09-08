Многие российские владельцы автомобилей считают, что текущее время не подходит для приобретения новых машин

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Исследовательский холдинг "Ромир" провел опрос, в результате которого 82% автовладельцев выразили мнение, что настоящее время не является благоприятным для покупки новых автомобилей. Этот показатель остается стабильно высоким и превышает 80% с февраля 2022 года.

Фото: Wikipedia

Среди владельцев автомобилей, которым уже более 10 лет, 86% относятся к покупке новых машин скептически. Однако количество людей, считающих, что настоящее время не подходит для продажи своих автомобилей, сократилось с 64% в феврале 2022 года до 59%.

Согласно результатам опроса, 71% респондентов ожидают увеличения цен на новые автомобили в ближайшие месяцы (в феврале этот показатель составлял 65%). Из опрошенных 60% считают, что условия автокредитования не улучшатся в ближайшем будущем из-за повышения ключевой ставки.

Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами в "Ромире", объяснила, что россияне, покупавшие автомобили более 10 лет назад, сравнивают текущие цены с предыдущими и считают их завышенными. В сегменте машин до 2 миллионов рублей выбор ограничен отечественными марками и несколькими китайскими моделями. Из-за недостатка предложений в этом сегменте многих покупателей больше интересует рынок подержанных автомобилей.

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