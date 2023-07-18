Удивительное событие — с 2026 года культовые кроссоверы "Москвич" будут оснащаться отечественными двигателями и аккумуляторами. Министерство промышленности и торговли объявило, что электромобили этой известной марки будут оснащаться российскими комплектующими. Ранее на московском заводе, где до прошлого года выпускались автомобили Renault, осуществлялась сборка китайских автомобилей JAC по полукустарной технологии.
К 2024 году завод "Москвич" сделает значительный рывок в сторону локализации, начав сварку и окраску кузовов на месте. В этих процессах будет использоваться продукция российских поставщиков, сообщает Минпромторг.
С 2026 года на "Москвиче" начнется производство электромобилей с использованием основных российских компонентов, включая электродвигатели, тяговые батареи и другие необходимые элементы. Это стратегическое решение позволит "Москвичу" участвовать в государственной программе стимулирования спроса. Согласно условиям программы, покупателям электромобиля "Москвич 3e" предоставляется скидка на первоначальный взнос в размере 25%, но не более 625 000 руб. Кроме того, будут доступны варианты лизинга со скидкой от 10% до 25%.
В настоящее время московский завод собирает автомобили "Москвич" с использованием машинокомплектов, поставляемых китайской компанией JAC. Однако для электрического "Москвича 3e" со 193-сильным двигателем стартовая цена составляет 3 558 000 руб.
Автомобили "Москвич" все чаще попадают в таксопарки, автопарки совместного пользования, а также в различные государственные структуры. Недавно Национальной гвардии РФ была передана партия из ста бензиновых кроссоверов "Москвич-3", укомплектованных эмблемой и аварийными огнями. Стоимость такого автомобиля начинается от 1 970 000 руб.
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