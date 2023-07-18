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Автомобили "Москвич" получат российские двигатели и аккумуляторы в 2026 году

2:21
Авто

Удивительное событие — с 2026 года культовые кроссоверы "Москвич" будут оснащаться отечественными двигателями и аккумуляторами. Министерство промышленности и торговли объявило, что электромобили этой известной марки будут оснащаться российскими комплектующими. Ранее на московском заводе, где до прошлого года выпускались автомобили Renault, осуществлялась сборка китайских автомобилей JAC по полукустарной технологии. 

Автомобили "Москвич" получат российские двигатели и аккумуляторы в 2026 году
Фото: newizv.ru

Развитие усилий по локализации

К 2024 году завод "Москвич" сделает значительный рывок в сторону локализации, начав сварку и окраску кузовов на месте. В этих процессах будет использоваться продукция российских поставщиков, сообщает Минпромторг.

Российские компоненты для электромобилей

С 2026 года на "Москвиче" начнется производство электромобилей с использованием основных российских компонентов, включая электродвигатели, тяговые батареи и другие необходимые элементы. Это стратегическое решение позволит "Москвичу" участвовать в государственной программе стимулирования спроса. Согласно условиям программы, покупателям электромобиля "Москвич 3e" предоставляется скидка на первоначальный взнос в размере 25%, но не более 625 000 руб. Кроме того, будут доступны варианты лизинга со скидкой от 10% до 25%.

Переход от JAC к российской сборке

В настоящее время московский завод собирает автомобили "Москвич" с использованием машинокомплектов, поставляемых китайской компанией JAC. Однако для электрического "Москвича 3e" со 193-сильным двигателем стартовая цена составляет 3 558 000 руб.

Автомобили "Москвич" в различных областях применения

Автомобили "Москвич" все чаще попадают в таксопарки, автопарки совместного пользования, а также в различные государственные структуры. Недавно Национальной гвардии РФ была передана партия из ста бензиновых кроссоверов "Москвич-3", укомплектованных эмблемой и аварийными огнями. Стоимость такого автомобиля начинается от 1 970 000 руб.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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