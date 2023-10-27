Почему имеет смысл всегда возить в машине детскую "ватрушку"

В зимнее время года всем знакомо сезонное развлекательное снаряжение: коньки, лыжи, санки, снегоходы и другие приспособления для быстрого передвижения по снегу. Среди них есть уникальное приспособление, которое называется "ватрушка" или, более официально, тюбинг.
Для тех, кто не в курсе, это надувной резиновый "пончик" большого размера. Человек загружает себя в его центр и скатывается с горки. Тюбинги бывают разных размеров и подходят как для маленьких детей, так и для взрослых. Стоит отметить, что конструктивно этот "аппарат" состоит из резиновой надувной камеры, похожей на автомобильную шину, покрытой прочной пластиковой оболочкой. Оболочка, с одной стороны, своим дизайном поверхности придает тусклому черному резиновому шарику привлекательный и яркий вид.
С другой стороны, она защищает его от повреждений, таких как порезы и проколы, которые могут возникнуть во время спуска по склону. Кто знает, какие острые ветки или другие опасности могут встретиться на пути! Чтобы привести "ватрушку" в боевую готовность, достаточно накачать ее камеру любым автомобильным насосом. Именно эти сочетания свойств недавно вдохновили автора данного материала на блестящую идею спасения автомобиля, застрявшего под сильным снегопадом в столичном регионе.
Так получилось, что автомобиль застрял в поперечной обледенелой траншее, не сумев выбраться передней осью. В таких ситуациях люди либо ищут трактор с буксировочным тросом, либо пытаются подсунуть под колеса что-нибудь не скользкое. Найти эвакуатор было невозможно.
Судорожно подкладывать под колеса бревна, выкопанные из-под свежевыпавшего снега, тоже не представлялось возможным. Протиснуть домкрат под брюхо застрявшего автомобиля, чтобы приподнять его шины над проблемной траншеей, просто не было возможности.
И тут осенило — эксперт вспомнил о лежащей в багажнике "ватрушке". Эксперт быстро подложил ее под порог автомобиля и надул с помощью воздушного насоса. Надутая "ватрушка" игриво приподняла шасси автомобиля на высоту около 40 см, что позволило мне положить в траншею под поднятым колесом деревянные бруски. Эксперт сдул трубку и повторил операцию с другой стороны автомобиля со вторым застрявшим колесом. После этого проблем с выездом на асфальтированную дорогу больше не возникало. Вывод: детская "ватрушка" — незаменимый домкрат, когда стандартный по каким-то причинам недоступен.
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