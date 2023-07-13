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Российское представительство "Мерседес-Бенц" представило новый логотип и расширило линейку продуктов

2:12
Авто

Российское представительство компании "Мерседес-Бенц" провело значительный ребрендинг, в рамках которого был представлен новый логотип. Компания, ранее известная как "Мерседес-Бенц Рус", теперь называется "АО МБ Рус" и недавно раскрыла свою стратегию ребрендинга.

Российское представительство "Мерседес-Бенц" представило новый логотип и расширило линейку продуктов
Фото: https:// carbuzz .com/cars/mercedes-benz/glc/2023/photos-exterior

Новая эмблема отличается изящной типографикой и привычной черно-белой цветовой гаммой, символизируя одновременно преемственность и стремление к прогрессу. Несмотря на уход Mercedes-Benz из России, пресс-служба компании подтвердила, что АО "МБ Рус" продолжает свою деятельность.

АО "МБ Рус" остается авторизованным дилером и поставщиком услуг по обслуживанию автомобилей "Мерседес-Бенц" через свою разветвленную сеть. Клиенты получают гарантию по всей стране и доступ к услугам партнеров по всей стране.

Основной маркой, которую представляет АО "МБ Рус", по-прежнему является "Мерседес-Бенц". Однако, помимо автомобилей Mercedes-Benz, АО "МБ Рус" позиционирует себя как эксклюзивный дистрибьютор грузовых автомобилей китайского производителя Forland. Кроме того, компания готовится к импорту из Китая фургонов Foton Toano в сотрудничестве с "АвтоДомом". Ожидается, что первая партия фургонов Toano поступит в августе и будет оснащена дополнительными кузовными элементами от местных производителей.

АО "МБ Рус" не останавливается на достигнутом: в планах компании — расширение модельного ряда и сотрудничество с новыми брендами в сегменте пассажирских автомобилей. Подробности об этих партнерствах будут объявлены позднее.

В апреле Mercedes-Benz обозначил условия своего возвращения на российский рынок. Сделка по продаже активов в стране включает положение об обратном выкупе, что характерно для ряда других производителей. Однако немецкий автопроизводитель приступит к выкупу только в случае отмены санкций. Конкретные сроки реализации этой опции не раскрываются, но предполагается, что они составят шесть лет.

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"Мерседес-Бенц РУС" - концептуально новый салон продаж
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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