Завод Lada в Ижевске будет выпускать китайские автомобили

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Известный производитель автомобилей Lada сделал важный шаг, заключив партнерство с китайской фирмой DongFeng по выпуску китайских автомобилей на заводе в Ижевске. Это событие стало результатом решения Lada сместить акцент в производстве с Lada Vesta на китайские модели. Надежные источники в компании, на которые ссылается Telegram-канал "Автострим", подтвердили, что начало производства запланировано на конец текущего года. Однако конкретные подробности о моделях DongFeng, которые будут выпускаться на конвейере, пока не раскрываются.

Фото: avtovaz.ru

Ижевский завод Lada, ранее известный как "ИжАвто", в настоящее время не занимается производством автомобилей. До прошлого года этот завод играл важную роль в сборке флагманской модели Lada Vesta. Однако производство этой модели было перенесено на главный конвейер в Тольятти. Что касается планов на будущее, то в Ижевске обещают наладить выпуск электромобиля Lada Largus, но пока завод переориентирован на производство комплектующих.

До сотрудничества с Lada у DongFeng уже были партнерские отношения. В Липецке под маркой Evolute выпускались китайские электромобили, в том числе седан i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky. Кроме того, планировалось развернуть производство DongFeng на калининградском заводе "Автотор". Однако, как сообщает "Автострим", реализация этого плана теперь под вопросом.

Lada же решила собирать китайские автомобили на всех трех своих предприятиях. Помимо завода Lada в Ижевске, это касается и недавно приобретенного завода "Лада Санкт-Петербург" (бывшее предприятие Nissan), на котором будет производиться Lada X-Cross 5 (также известный как FAW Bestune T77) и автомобили Chery. Ожидается, что на тольяттинском заводе также будет налажено производство автомобилей из Китая.

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