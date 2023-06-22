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Toyota GR86 Trueno Edition 2024 запускает новый пакет производительности

4:48
Авто

Toyota возвращается с еще одной эксклюзивной моделью своего спортивного купе GR86, приуроченной к 40-летию оригинального Sprinter Trueno. Представляем ограниченную серию Trueno Edition 2024 года выпуска, в которой будет выпущено всего 860 единиц.

Что отличает это издание от других, так это включение нового пакета производительности. Примечательно, что этот пакет будет не только дополнительным для стандартного GR86 2024 года выпуска, но и может быть дооснащен владельцами моделей 2022 и 2023 годов выпуска.

Интригующим поворотом событий стало то, что система активной безопасности GR86, ранее предназначавшаяся исключительно для автоматических коробок передач, теперь будет доступна тем, кто предпочитает механические коробки передач, что подпитывает слухи, вызванные внедрением Subaru системы "Eyesight" в BRZ с механической коробкой передач в Японии.

По своей сути, Trueno Edition — это, по сути, пакет внешнего вида, созданный на основе премиум-класса. Клиенты могут выбрать либо яркую красную, либо классическую белую цветовую гамму.

В дополнение к впечатляющему набору характеристик, о котором мы вскоре расскажем, в комплект поставки входят двухцветный капот и боковые полосы, гладкая черная отделка дверных ручек, боковых зеркал и спойлера duckbill, а также отличительные надписи "TRUENO Edition" спереди и сзади. Trueno Edition также может похвастаться уникальными 18-дюймовыми легкосплавными дисками, которые повышают его общую привлекательность.

Войдя внутрь, вы обнаружите роскошные красные сиденья, обитые искусственной замшей и подчеркнутые кожаной отделкой. Багажник, рулевое колесо и ручка переключения передач украшены специальным значком "Trueno Edition", повторяющим эмблему, также присутствующую на ковриках для пола и багажника.

Важной изюминкой является наличие 18-дюймовых колесных дисков, что является обязательным условием для замечательного нового пакета Toyota performance. Этот комплект сочетает в себе ультрасовременные амортизаторы Sachs с суппортами Brembo и был тщательно разработан Toyota для оптимизации комфорта езды, управляемости и стабильности торможения.

Наиболее примечательным аспектом является то, что весь этот комплект может быть дооснащен до 22-го и 23-го модельных годов выпуска, а 18-дюймовые колесные диски премиум-модели служат дополнением к всестороннему повышению производительности.

В передних тормозах используются четырехпоршневые суппорты Brembo, которые крепятся к 12,8-дюймовым роторам, в то время как задние тормоза оснащены двухпоршневыми суппортами с 12,4-дюймовыми роторами.

К сожалению, стандартные 17-дюймовые колеса не могут вместить большие тормоза. Тем не менее, это ограничение оказывается выгодным, поскольку доступные 18-дюймовые диски Toyota оснащаются знаменитыми шинами Michelin Pilot Sport 4 S, обеспечивающими превосходные эксплуатационные характеристики по сравнению с шинами Michelin Primacy HP, установленными на 17-дюймовых колесах.

Хотя любители треков, возможно, не придают этому значения, стоит отметить, что GR86 с механической коробкой передач теперь оснащены функциями активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, торможение перед столкновением и предупреждение о выезде с полосы движения, среди прочего.

Функционально это соответствует широко признанному набору EyeSight от Subaru, хотя и под другим названием или технически вообще без названия. Поскольку Toyota еще не предоставила подробностей о том, как эти функции взаимодействуют с механическими коробками передач, похоже, нам придется дождаться комментариев Subaru для более полного понимания.

Модель GR86 Trueno 2024 года выпуска будет доступна для заказа начиная с предстоящего зимнего сезона. Следите за обновлениями, чтобы получить больше информации об оставшейся линейке GR86 2024 года выпуска по мере приближения даты ее выхода.

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2024 Toyota GR86 TRUENO + New Performance Pack!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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