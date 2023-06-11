Почему после серьезного ремонта машина все равно плохо заводится

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Выявление причины затрудненного запуска двигателя может стать сложной задачей, поскольку неисправности возникают из-за множества факторов. Даже опытные специалисты могут оказаться в затруднительном положении, что приводит к непомерным расходам на ремонт. Как правило, первым шагом является замена довольно дорогих свечей зажигания.

Фото: pixabay.com

Затем заменяются катушки зажигания или весь модуль зажигания, что еще больше увеличивает стоимость ремонта. Если проблема сохраняется, внимание переключается на возможную замену различных датчиков, проводки и даже топливного насоса. Однако, несмотря на все эти усилия, автомобиль продолжает испытывать проблемы с запуском, особенно по утрам в холодное время года.

Так где же кроется первопричина этой проблемы? Как ни странно, проблема возникает из-за недостатка внимания к двум основным линиям, соединяющим топливный насос с передней частью автомобиля. Этими важнейшими линиями являются линия подачи топлива и линия возврата топлива. Настоящая проблема кроется в фитингах разъемов топливопроводов.

Мало кто знает, что в фитинге подающей линии находится клапан, который играет важную роль в предотвращении обратного потока топлива в бак, тем самым обеспечивая его сохранение в топливной магистрали. Следовательно, когда топливный насос выключен, топливо остается в трубах.

Однако если клапан застревает в открытом положении, топливный насос должен создавать давление с нуля при каждом запуске двигателя. В этом случае проблемы обостряются, особенно если автомобиль подвергался воздействию низких температур в течение ночи.

Решение этой проблемы заключается в разборке и чистке клапана. Внутри подпружиненный шарик имеет тенденцию засоряться, когда грязь или песок попадают в бак. Другим приемлемым вариантом является замена фитинга. К счастью, некоторые автовладельцы имеют отдельный фитинг в качестве запасной части, что позволяет свести к минимуму затраты на ремонт.

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