Выявление причины затрудненного запуска двигателя может стать сложной задачей, поскольку неисправности возникают из-за множества факторов. Даже опытные специалисты могут оказаться в затруднительном положении, что приводит к непомерным расходам на ремонт. Как правило, первым шагом является замена довольно дорогих свечей зажигания.
Затем заменяются катушки зажигания или весь модуль зажигания, что еще больше увеличивает стоимость ремонта. Если проблема сохраняется, внимание переключается на возможную замену различных датчиков, проводки и даже топливного насоса. Однако, несмотря на все эти усилия, автомобиль продолжает испытывать проблемы с запуском, особенно по утрам в холодное время года.
Так где же кроется первопричина этой проблемы? Как ни странно, проблема возникает из-за недостатка внимания к двум основным линиям, соединяющим топливный насос с передней частью автомобиля. Этими важнейшими линиями являются линия подачи топлива и линия возврата топлива. Настоящая проблема кроется в фитингах разъемов топливопроводов.
Мало кто знает, что в фитинге подающей линии находится клапан, который играет важную роль в предотвращении обратного потока топлива в бак, тем самым обеспечивая его сохранение в топливной магистрали. Следовательно, когда топливный насос выключен, топливо остается в трубах.
Однако если клапан застревает в открытом положении, топливный насос должен создавать давление с нуля при каждом запуске двигателя. В этом случае проблемы обостряются, особенно если автомобиль подвергался воздействию низких температур в течение ночи.
Решение этой проблемы заключается в разборке и чистке клапана. Внутри подпружиненный шарик имеет тенденцию засоряться, когда грязь или песок попадают в бак. Другим приемлемым вариантом является замена фитинга. К счастью, некоторые автовладельцы имеют отдельный фитинг в качестве запасной части, что позволяет свести к минимуму затраты на ремонт.
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