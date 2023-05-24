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Судебный процесс между мэрией Тольятти и АвтоВАЗом: неоплаченная арендная плата за землю вызывает судебные баталии

1:23
Авто

Мэрия Тольятти обратилась в суд с иском к известному автопроизводителю "АвтоВАЗ". Как сообщает CityTraffic со ссылкой на материалы Арбитражного суда Самарской области, администрация города пытается взыскать с автогиганта 1,2 миллиона рублей за неуплату арендной платы за землю. Помимо непогашенной арендной платы, власти также намерены взыскать около 200 000 рублей в качестве процентных платежей по долгу, накопленному в период с 2015 по 2019 год.

Судебный процесс между мэрией Тольятти и АвтоВАЗом: неоплаченная арендная плата за землю вызывает судебные баталии
Фото: avtovaz.ru

Согласно иску, "АвтоВАЗ" задолжал городу значительную сумму денег за аренду земли. Автопроизводитель должен выплатить более миллиона рублей за фактическое использование территории в период с 8 декабря 2014 года по 25 марта 2019 года. Кроме того, администрация Тольятти намерена взыскать около 185 000 рублей в виде начисленных процентов за период с 1 января 2015 года по 25 марта 2019 года.

Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск, поданный против АвтоВАЗа. Первое слушание по этому делу назначено на 30 мая 2023 года.

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⛔️ВОТ И ВСЁ❗❗❗ РУКОВОДСТВО АВТОВАЗА РАЗОГНАТЬ ЗА ИХ ЖАДНОСТЬ🔥 ДУРЯТ ПРОСТОЙ НАРОД✅ НОВОСТИ СЕГОДНЯ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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