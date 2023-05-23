BMW планирует новые электрические модели i4 и 7 Series на осень

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BMW делает значительные шаги, чтобы не отстать от своих конкурентов, расширяя линейку электромобилей к 2024 модельному году. Компания собирается представить два новых электромобиля 7-й серии и новый полноприводный вариант i4.

Фото: www.benzclub. ru/forum/showthread.php?p=4473012

Кроме того, BMW будет устанавливать на некоторые модели обновленную версию программного обеспечения iDrive, известную как BMW Operating System 8.5. Это новое программное обеспечение призвано упростить доступ к различным виджетам и функциям, обеспечивая улучшенный пользовательский опыт.

Для начала рассмотрим модельный ряд i4. Модель 2024 i4 xDrive40 является новым дополнением к линейке и оснащена полным приводом. С двумя электродвигателями он генерирует в общей сложности 396 лошадиных сил и 443 фунт-фут крутящего момента, что ставит его ниже мощного 536-сильного i4 M50. Предполагаемый разгон с нуля до 60 миль/ч составляет 4,9 секунды, а запас хода на одной зарядке, как ожидается, составит от 282 до 307 миль в зависимости от конфигурации шин. Стартовая цена i4 xDrive40 составляет 61 600 долларов плюс 995 долларов за доставку, а поставки в США запланированы на третий квартал.

Продвигаясь вверх по серии, мы имеем заднеприводный i7 eDrive50, оснащенный одним двигателем GEN5, который передает 449 лошадиных сил на заднюю ось. BMW также представляет полноприводный вариант для 375-сильного BMW 740i, производство которого начнется в июле.

Следующая на очереди — модель 2024 750e xDrive, которая сочетает 308-сильный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель внутреннего сгорания TwinPower Turbo с 194-сильным электромотором GEN5, интегрированным в трансмиссию. В результате максимальная мощность системы составляет 483 лошадиные силы и 516 фунт-фут крутящего момента. Запас хода на электротяге для этой модели составляет 35 миль.

Базовые цены на модели 7 Series следующие: 107 000 долларов США плюс 995 долларов США за 750e и 105 700 долларов США плюс 995 долларов США за eDrive50, который будет доступен осенью. Более подробная информация о дальности хода и производительности будет представлена ближе к началу продаж.

В июле BMW представит xDrive для 375-сильного BMW 740i, предлагая улучшенную тягу с интеллектуальным полным приводом. Это усовершенствование позволит сократить время разгона 0-100 с 5,1 секунды до 4,9 секунды. Базовая цена этого варианта составит 99 400 долларов плюс 995 долларов, и он будет доступен в третьем квартале 2023 года.

Теперь перейдем к новой операционной системе, BMW Operating System 8.5, в ней появилась функция QuickSelect. QuickSelect позволяет пользователям напрямую выбирать развлекательные программы, получать доступ к спискам контактов и настройкам автомобиля, взаимодействовать с интеллектуальным персональным помощником BMW и активировать различные пункты меню одним касанием. Значок "домой", расположенный в нижней части дисплея, позволяет пользователям легко вернуться на главный экран после выбора нужных настроек. Система также включает символы для прямого доступа к меню климат-контроля, меню All Apps, навигации, мультимедиа, коммуникации, а также Apple CarPlay и Android Auto.

Начиная с июльского производства, BMW Operating System 8.5 будет представлена в моделях BMW iX, BMW i4 и BMW 7 серии. В августе новая система будет внедрена в моделях BMW X5 и X6.

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