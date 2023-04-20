Замена Toyota Camry на "Москвич 3" российского производства в автопарке правительства Москвы

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Московская городская Дума одобрила предложение о замене иностранных автомобилей в правительственном автопарке на автомобили российского производства, в частности на "Москвич 3". Идея заключается в том, чтобы поддержать отечественную промышленность путем приобретения отечественной марки, в то время как нынешние иностранные автомобили будут продаваться на аукционах.

Предложение о замене иностранных автомобилей на автомобили российского производства в правительственном автопарке

19 апреля Московская городская Дума одобрила предложение члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина о замене иностранных автомобилей в правительственном автопарке на автомобили российского производства. Митрохин выдвинул эту идею осенью прошлого года, предложив постепенно заменить весь парк иностранных автомобилей в правительстве Москвы на отечественные модели, в частности на "Москвич".

Депутат отметил, что считает "Москвич" отечественным автомобилем, "несмотря на различные оговорки и нюансы".

Проект получил 34 голоса "за", "против" не было, пять депутатов воздержались. В настоящее время чиновники пользуются Toyota Camry, а заменить их предполагается на модель "Москвич 3".

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