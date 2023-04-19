Донор органов из Колорадо "спас" жизнь человека

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда человек записывается на донорство своих органов, он надеется, что его биологические части будут спасать жизни после его смерти.

Тем не менее, в одном душераздирающем случае донор органов из Колорадо спас жизнь человека еще до того, как попал на операционный стол. Фактически, донор, вероятно, спас жизнь водителю катафалка, который перевозил его тело через заснеженный горный перевал.

Об инциденте, произошедшем 29 января, недавно стало известно из новостей CBS News. Примерно в 3 часа ночи катафалк, управляемый компанией "Хаббард и сын" из морга Гранд Джанкшн, двигался в восточном направлении по шоссе 70.

Катафалк вез тело неопознанного донора органов во время снежной бури, когда красный Dodge Durango начал безрассудное движение и заставил водителя катафалка сменить полосу движения при подъеме на крутой подъем возле тоннеля Эйзенхауэра. В результате водитель потерял контроль над катафалком и направил его к краю крутого обрыва.

Катафалк остановился, свесив переднюю половину над обрывом. К счастью, водитель смог выйти из машины и перебраться на обочину. Водитель считает, что вес тела в грузовом отсеке предотвратил падение катафалка с обрыва. Ситуация была довольно опасной, и прибывшие на место происшествия офицеры были поражены тем, что катафалк не упал в пропасть.

На самом деле, можно услышать, как один из офицеров, прибывших на место происшествия, воскликнул: "Вот повезло матери", когда они подъезжали к месту происшествия.

Запись с камеры наблюдения была позже получена CBS News через запрос в полицию штата Колорадо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Organ donor's body saves driver as crash leaves hearse dangling over canyon